Nichts konnte Werner Pietsch an diesem so wichtigen Tag im italienischen Piancavallo aus der Ruhe bringen. Weder der starke Niederschlag, noch mehrere Unterbrechungen des Parallel-Riesentorlaufs beim European Youth Olympic Festival. Pietsch traf die Spur im munteren Schneetreiben perfekt und carvte zur Bronzemedaille. „Das ist richtig cool, es war ein wirklich aufregender Tag, an dem mir einfach alles perfekt aufgegangen ist“, strahlte der Medaillengewinner.