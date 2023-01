Während sich Sabine Schöffmann nach ihrem zweiten Platz in Bansko ein „leckeres Steak“ gönnte, gab sich Fabian Obmann mit einer Pizza Margherita zufrieden. Der Boarder aus Meiselding, der mit Rang zwei seine Premiere auf dem Weltcuppodest feierte, gesteht, „dass ich mich mit Fleisch zurückhalte. Meine Freundin ist Vegetarierin und da bekomme ich in Graz auch nichts. Ansonsten würde ich unter Zugzwang geraten“, verriet der Kärntner, der sich vor der WM in Georgien an seinen ersten Weltcupsieg herantastet.