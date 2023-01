Die Paraski-Weltmeisterschaft im spanischen Espot hätte am Samstag eigentlich mit der Abfahrt starten sollen. Daraus wird auf jeden Fall nichts. „Um eine Abfahrt zu fahren, brauchst du ein Training und das war noch nicht möglich“, seufzt Markus Salcher, der sich im Vorjahr in Lillehammer sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G Gold gesichert hatte.