Vor Weltcup in Bulgarien

Alex Payer: "In Bansko gibt es mehr Stripklubs als in ganz Kärnten"

Die Parallelboarder gastieren aktuell beim Weltcup in Bansko (Bulgarien). Training wurde bisher zum Totalausfall. "Momentan heißt es, dass die Rennen am Samstag und Sonntag nicht in Gefahr sind."