"Jedes Rennen ist für mich eine Herausforderung", verriet Biathletin Dunja Zdouc. Die 29-Jährige hat in Pokljuka mit Rang 18 in der Verfolgung ihr bisher bestes Saisonresultat erzielt. Zuletzt in Ruhpolding zeigte sich die Radsbergerin mit ihrer Performance zufrieden, „doch ich habe mich leider im Einzel von den 20.000 Fans aus dem Konzept bringen lassen. Ich war solch eine Stimmung nach der langen Zeit nicht mehr gewöhnt. Auf der Loipe pusht es enorm, doch am Schießstand hatte ich zu kämpfen. In der Staffel ist es mir hingegen gut gelungen, bei mir zu bleiben.“