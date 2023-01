Der Motorsport hat wieder die einstige Rolle übernommen, den Weg in eine mobile Zukunft zu ebnen, ihn sicherer und vor allem auch umweltschonender zu machen. „Hybrid“ scheint das Zauberwort zu sein. Das aber auch einschließt, dass in Zukunft kaum ein Weg am Verbrennungsmotor vorbeiführen wird. Die Rallye-WM beginnt am Donnerstag, traditionell mit der Rallye Monte Carlo.