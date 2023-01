Internationale Klubbewerbe hatten schon oft die Funktion eines Strohhalms erfüllt. Im Fußball, wie im Eishockey. Wenn es in der Liga nicht nach Wunsch läuft, könnten Erfolge abseits dieses Geschehens für Selbstvertrauen sorgen. Und, dass neue Kraft geschöpft wird. Bei Lulea ist in dieser SHL-Saison, dezent ausgedrückt, der Wurm drinnen. Mittlerweile rangiert der Traditionsverein aus dem hohen schwedischen Norden an vorvorletzter Stelle.