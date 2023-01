Wenn bis Samstag die besten Snowboard-Big-Air-Athleten am Kreischberg um Weltcuppunkte kämpfen, hat ein Tiroler am Berg das Sagen. "Ich bin der Erste, der in der Früh kommt und der Letzte der heimgeht", sagt Philipp Baumgartner. Der 32-Jährige ist "Park-Builder" und für den Kicker verantwortlich, über den Anna Gasser, Clemens Millauer und Co aktuell in der Steiermark springen.