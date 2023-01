Beim Weltcupauftakt der Kunstbahnrodler in Innsbruck hatte Österreichs Team ein geschichtsträchtiges Feuerwerk abgeliefert. Eine Dynamik wurde freigesetzt, der Traumstart war perfekt. Auch anschließend zeigten Madeleine Egle, David Gleirscher und Co in Whistler und Park City auf. Sigulda war am vergangenen Wochenende hingegen keine Reise wert, so gut wie alles ging daneben. Es gab keinen einzigen Stockerlplatz, den heimischen Athleten wurden Grenzen aufgezeigt.