"Ich will mein Ding durchziehen“, versicherte Daniela Ulbing im Vorfeld des Snowboard-Nightraces in Bad Gastein. Und sie hielt ihr Versprechen. Die 24-jährige Kärntnerin setzte sich im Generationenduell gegen Claudia Riegler (49), die im Viertelfinale Sabine Schöffmann aus dem Bewerb warf, durch. Die Weltmeisterin von 2017 verteidigte ihren Titel und feierte ihren fünften Einzelerfolg, den dritten im Pongau. "Vor dem großen Finale dachte ich mir nur: ‘Wie geil, ein Duell mit Claudia.’ Wir matchen uns gerne, weil wir uns so gut verstehen. Und ich liebe das Steile, wenn ich Gas geben kann und hatte viel Selbstvertrauen", strahlt die Olympia-Silberne von Peking. Mit Hirn und Coolness ließ sie die gesamte Konkurrenz hinter sich. „Ich habe versucht, das zu fahren, was ich im Training fahre und stabil zu bleiben. Und es ist mir gelungen, lässige Schwünge in den Schnee zu ziehen. Ich habe nichts an mir auszusetzen.“