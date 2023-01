Training zu Silvester auf Skiroller statt Langlaufbretter, T-Shirts statt wärmende Thermowäsche. Der viel zu warme Jänner stellt viele Veranstaltungsorte vor fast unlösbare Probleme. Trotz hoher Temperaturen und Regen konnte die Loipe in Ruhpolding, wo ab heute der Biathlon-Weltcup gastiert, mit einem Kraftakt „gerettet“ werden. Schnee fällt nämlich nicht mehr so oft in natürlicher Form vom Himmel, sondern wird immer öfter aus Depots (bis zu 20.000 Kubikmeter werden in den Bergen gelagert) per LKW herangekarrt. Ein weißes Band zieht sich durch grüne Wiesen. Das Männer-Einzelrennen am Mittwoch (ORF 1 ab 14 Uhr live) soll als erster Bewerb einmal gesichert sein. Ob man das komplette Programm durchziehen wird können, ist hingegen noch unklar, denn für die nächsten Tage ist wieder Regen bei Temperaturen bis zu acht Grad angesagt.