Dass die Volleyball-Bundesliga (AVL) heuer so stark besetzt, aber dafür auch so schwer zu bespielen ist, wie lange nicht, darauf wies Aich/Dob-Sportchef Martin Micheu bereits vor Saisonstart hin. Seine Prognose sollte eintreffen, im neuen Jahr herrscht ein harter Kampf um die Top-3, die direkt für die Runde der Gruppensieger qualifizieren. Tirol ist noch ungeschlagen und an der Spitze enteilt, dahinter kämpfen Hartberg, Aich/Dob, Amstetten, Waldviertel und Ried um zwei Plätze im Spitzenfeld. Platz zwei und sechs trennen nämlich nur vier Punkte. Zum Start ins neue Jahr stehen die Bleiburger in Wien heute (16.30 Uhr) bei Post/Sokol vor einem Pflichtsieg, um Tabellenplatz drei zu behaupten.