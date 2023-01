Es hat Seltenheitswert, dass Österreichs U20 der Elite angehört. In 20 Jahren wurde nur drei Mal der Aufstieg geschafft. Zuletzt konnte sich Team Austria drei Jahre in Folge in der Top Division halten (aufgrund von Corona sowie des Ausschlusses von Russland), wo die NHL-Superstars von Morgen derzeit zu bestaunen sind. Egal ob von Kanada, Schweden, USA, Finnland, Slowakei, Tschechien, Schweiz oder sogar von Deutschland.