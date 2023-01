Mit dem Einzug in das Halbfinale der Darts-WM hat Gabriel Clemens Geschichte geschrieben: Noch nie war ein Deutscher bei einer Weltmeisterschaft so weit vorgedrungen. Erst in der Runde der letzten Vier musste er sich dem späteren Weltmeister Michael Smith geschlagen geben.

Für das Erreichte hat sich ein Unternehmen ein kurioses Geschenk überlegt: Eine "Fleischkäs-Goldkarte" im Wert von 200 Leberkäsesemmeln stellte sie Clemens zur Verfügung, der aber Großzügigkeit bewies und das Essen an den Kältebus Saarbrücken spendete. "Ich kaufe mir meine einfach weiterhin, selbst wenn ich einkaufen bin", schrieb Deutschlands neuer Darts-Star.