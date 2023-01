Heuer findet zum 74. Mal eine Formel-1-Weltmeisterschaft statt. Gleich 24 Rennen waren vorerst geplant. Der GP von China wurde vorerst einmal aufgrund der Corona-Situation in China gestrichen. Nach den Lockerungen könnte er aber nun doch stattfinden. Das letzte Wort ist noch nicht ausgesprochen.

Die österreichischen Formel-1-Fans kommen in den Genuss, "ihren" Sport gleich von zwei Free-TV-Sendern ins Haus geliefert zu bekommen. Ganz anders als in Deutschland, wo sich die Formel 1 längst ins Pay-TV verabschiedet hat, mit massiven Quoten-Einbrüchen, während in Österreich die TV-Quoten im Vorjahr Rekordzahlen erreicht haben.

Der Startschuss erfolgt heuer in Bahrain (5. März). Den ersten Grand Prix wird heuer Servus TV live übertragen. Mit der bewährten Mannschaft um Andrea Schlager, Andreas Gröbl, Christian Klien, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle. Das Finale in Abu Dhabi am 26. November übernimmt der ORF.

Und sonst...

In bewährter Manier wird auch heuer wieder Servus TV die gesamte MotoGP übertragen. Auch hier liegt man bereits bei 21 Rennen. Was zu viel Kritik und Aufregung bei den einzelnen Teams führte.

Die World Endurance Championship (WEC) startet am 17. März mit den 1000 Meilen von Sebring. Mit dem Hypercar-Reglement hat man den Zusammenschluss mit der amerikanischen IMSA-Serie geschafft. Die startet bereits am 29. Jänner mit den 24 Stunden von Daytona. Der Österreicher Philipp Eng ist da bereits als BMW-Werksfahrer im Einsatz. Übertragen wird die WEC wieder von Eurosport, inklusive Le Mans Mitte Juni.

Die Rallye-WM ist teilweise auch auf Servus TV/Red Bull TV zu sehen. Will man jede WM-Rallye komplett mit allen Sonderprüfungen live sehen, gibt es nur das Streaming-Angebot von WRC Plus, das heuer Rally TV heißt.