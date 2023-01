Michael Smith hat das Finale der Darts-WM in London erreicht. Der Brite besiegte im Halbfinale den Deutschen Gabriel Clemens mit 6:2 und hat damit erneut die Chance auf den Titel. 2019 hatte Smith im Endspiel gegen Van Gerwen 3:7 verloren, vor einem Jahr 5:7 gegen Peter Wright.

Das Finale geht am Dienstag in Szene. Sein Finalgegner wird noch am späten Montagabend zwischen Topfavorit Michael van Gerwen (NED) und dem Belgier Dimitri van den Bergh ermittelt.

Gabriel Clemens hatte zuvor im Turnierverlauf Darts-Geschichte geschrieben: Er war der erste Deutsche, der sich bei einer WM für ein Viertelfinale und später auch für ein Halbfinale qualifizieren konnte.