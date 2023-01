Das Eisstadion in Davos bebte. Inti Pestoni sorgte am Silvester-Tag mit seinem verwandelten Penalty (3:2) für den allerersten Sieg von Ambri-Piotta beim traditionsreichen Spengler Cup. Ausgerechnet Pestoni, ein Kind aus dem eigenen Dorf, das nur wenige Meter neben der Ambri-Halle (der mittlerweile abgerissenen "Valascia") aufgewachsen ist. Schon in den Tagen davor tönte die "Montanara", die legendäre Siegeshymne der Biancoblu, von den Rängen. Und sie schallte bis nach Nordamerika. Selbst die kanadischen Kommentatoren zeigten sich von der Stimmung beim Schweizer Eishockey-Turnier zutiefst beeindruckt.