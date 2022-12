Jetzt geht es also erstmals gegen die Zweitklassigkeit. Viermal durfte Österreichs U20-Nationalteam seit 2020 bereits zur A-WM nach Kanada fahren, um den Abstieg musste bisher nie gezittert werden. Corona machte der B-WM in dieser Zeit einen Strich durch die Rechnung, somit gab es nie Aufsteiger. In Halifax wird es nun aber ernst. 2:35 lautet das Torverhältnis nach der Gruppenphase. Der erste Turniertreffer gelang dem Kärntner Team-„Küken“ Ian Scherzer (17) erst in Minute 30 des letzten und entscheidenden Spiels um den direkten Klassenerhalt gegen Deutschland und damit nach 210 gespielten Minuten im ganzen Turnier. Verloren haben die ÖEHV-Cracks mit 2:4 trotzdem und müssen in die Abstiegsrelegation. Österreich zeigte sich gegen die Deutschen aber klar verbessert, steckte vorausgegangene Klatschen gut weg. „Darauf bin ich echt stolz, wir waren in einigen Phasen richtig dominant. Das Tor war auch eine echt große Sache für mich“, fand Scherzer positive Worte.

Das Team von Kirk Furey muss auch das Gute suchen, schließlich müssen die Köpfe gerade jetzt oben bleiben. „Wir haben Vertrauen in uns, das gilt es in der Relegation abzurufen“, sagt Scherzer. „Es ist trotzdem sehr schade, weil wir zeigten und auch daran glaubten, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Aber der Blick geht schon nach vorne“, sagt Furey, dessen Team die Partie in der ersten Hälfte der Spielzeit verlor, danach nur mehr Ergebniskosmetik betreiben konnte. Mehr als das 2:4 durch Jonas Dobnig war nicht mehr drinnen. „Aber eigentlich hatten wir richtig gute Chancen und haben gekämpft bis zum Umfallen. Ich selber hätte auch ein Tor machen können, leider ging die Scheibe an die Stange. Es hat einfach nicht sein sollen“, sagt KAC-Stürmer Finn van Ee, der den zweiten Treffer vorbereitete.

In der Relegation wartet im neuen Jahr Lettland

In der Abstiegsrelegation wartet ab 2. Jänner (15.30 Uhr) der Letzte aus Gruppe B, Lettland. Und damit gibt es weitere Chancen, die Klasse in der Elitegruppe zu halten. Ausgespielt wird diese in einer Best-of-three-Serie. Wer also zwei Spiele gewinnt, bleibt oben. Die weiteren Begegnungen sind für 4. und 5. Jänner angesetzt. „Darauf muss der ganze Fokus liegen, wir müssen schauen, dass wir wirklich 60 Minuten konsequent agieren“, weiß der NHL-Draftpick Vinzenz Rohrer, der bei aller Enttäuschung auch sagt: „Wir können jetzt nicht sauer auf uns sein, es geht gleich weiter und gilt, noch einmal alles abzurufen.“ Alle Partien der WM-Abstiegsrunde gibt es live zu sehen unter live.eishockey.at.