"Der Papa ist jetzt bei jedem Rennen so live dabei wie noch nie. Ich muss nur mein Herz öffnen, den Kopf leise werden lassen, dass ich es spüre“, meint Parallelboarderin Claudia Riegler. Die Salzburgerin hat eine schwierige Zeit durchlebt. Ihr Vater erkrankte im Sommer schwer, sodass sie alles hinten anstellte. „Die Zeit war der Familie gewidmet, weil wir viel im Krankenhaus waren. Ich habe Nachtschichten bei ihm eingelegt, wollte da sein. Vom Training her war ich flexibel. Im Herbst habe ich dann einige Trainingswochen verpasst, als er gestorben ist“, erzählt die Weltmeisterin von 2015.

Emotional ging Riegler an ihre Grenzen. „Ich habe unendlich viele Tränen vergossen, da wir dachten, dass er den Kampf nach vier Operationen gewinnt. Er hatte ein Aneurysma im Unterbauchbereich. Wir hätten nie damit gerechnet, dass er es nicht schafft, doch sein Körper war nach diesen Strapazen anscheinend zu sehr mitgenommen.“ Trotz der tragischen Umstände ist sie enorm dankbar dafür, „dass er nicht von heute auf morgen gegangen ist. Und trotz seiner Schmerzen hat er bis zuletzt Optimismus versprüht und seinen Humor nie verloren.“

"Es gibt Phasen, in denen ich wütend bin"

Riegler verriet diesbezüglich, dass er der Familie unzählige Tagebucheinträge hinterlassen hat. „Sogar im Krankenhaus hat er seinen Block neben sich liegen gehabt. Ich habe diesen Menschen sehr gut gekannt, doch was er niedergeschrieben hat, war unglaublich. Und da habe ich realisiert, dass er mir sehr viel mitgegeben hat. Aber ja, es gibt Phasen, in denen ich wütend bin und schimpfe. Durch diese emotionale Palette muss ich durch.“

Er hat den Kampf zwar verloren, doch mit seiner Lebensfreude hat er ihr neue Inspiration vermittelt, sodass die 49-Jährige bis in die Haarspitzen motiviert ist. Der Europacup-Bewerb vergangene Saison in Georgien – dort findet 2023 die Snowboard-Weltmeisterschaft statt – war ein ausschlaggebender Punkt, wieso sie weiter voll angreifen will.

„Es hat mir in Bakuriani so getaugt. Man hat gesehen, dass die Leute vor Ort ein richtig lässiges Event auf die Beine stellen wollen. Ich bin nicht mit dem Gedanken in die Saison gegangen, dass ich aufhöre, aber die Tage dort haben mir gezeigt, dass ich garantiert weitermache“, grinst die „Grande Dame“ des Snowboardsports, die mit 30 Jahren aus allen Kadern flog.

"Für mich war das ein Zeichen"

„Ich sei zu alt, hieß es. Gerade deshalb werde ich sehr gern auf mein Alter angesprochen“, schmunzelt die Frohnatur. Sie ist quasi eine Spätzünderin. Die erste Medaille folgte mit 37, anschließend der WM-Titel mit 41 und 2019 der Triumph beim Heimweltcup in Bad Gastein.

Dieser Erfolg kürte sie zur ältesten Snowboarderin aller Zeiten, die jemals ein Weltcup-Rennen gewonnen hat. Dabei hätte die Powerfrau in der kaderlosen Zeit beinahe einen Schlussstrich gezogen. „Die Zeit hat mich gebrochen. Zum Glück kam ein Trainerwechsel. Felix Stadler, der damals selbst aus den Kadern flog, wurde Trainer, und auch mein privater Servicemann kam ins Team. Für mich war das ein Zeichen, dass es weitergeht. Ich konnte mich beweisen und war zurück.“

Wären da nicht hin und wieder Zweifel an ihr selbst, die sie als kontinuierliche Challenge sieht. „Das Hirn rattert und viel davon ist negativ. Da muss man den Fokus darauf richten, wohin man will. Wir sind programmiert, das muss man durchbrechen.“ Sie ist jemand, der versucht, nicht mit dem Leben zu hadern, „vor allem, wenn es um Dinge geht, die man nicht ändern kann. Ich will Chancen nützen, wer weiß, wozu es gut ist?“

Ihre bisherige Saison war geprägt von positiven Überraschungsmomenten und kleinen Rückschlägen. „Einzelne Läufe sind richtig gut, doch ich muss mich einfach noch sammeln. Die Zeit mit dem Papa ist noch sehr präsent. Ich bin ein Mensch, der dafür Zeit braucht, um das alles zu verarbeiten“, unterstreicht Riegler, die sich mit Energetik, Hirnwissenschaften und Yoga beschäftigt.

Jeder setzt sich seine Grenzen selbst

Ins Jahr 2023 will die mehrfache Weltcupsiegerin mit neuer Leichtigkeit starten. „Ich habe mir vorgenommen, 2022 hinter mir zu lassen. Es war ein schwieriges Jahr, wobei schöne Momente dabei waren, in denen ich viel gelernt habe. Ich will alles zu einem Abschluss bringen und freue mich auf den bevorstehenden Heimweltcup in Gastein.“

Eines ist wahrlich unumstritten, bei Claudia Riegler ist nie etwas ausgeschlossen, denn jeder setzt sich seine Grenzen selbst. „Man muss sich immer dran erinnern, was das Leben für einen ausmacht.“