Die brasilianische Fußballlegende Pelé ist am Donnerstag im Alter von 82 Jahren gestorben. Das gab seine Tochter auf Instagram bekannt.

Der dreifache Weltmeister, der mit bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento hieß, erlag seinem Krebsleiden. Pelé, für viele der beste Fußballer aller Zeiten, war in den letzten Wochen in einer Klinik in São Paulo nur noch palliativ behandelt worden. Die Angehörigen waren am Totenbett.

Der Ausnahmekicker, der aus ärmlichen Verhältnissen entstammt, wurde 1958 in Schweden, 1962 in Chile und 1970 in Mexiko mit Brasilien Weltmeister. Bem WM-Turnier 1958 gelangen ihm beim 5:2-Triumph im Endspiel gegen Gastgeber Schweden zwei Tore. Weinend auf den Schultern seiner Teamkollegen wurde der 17-Jährige damals aus dem Stadion getragen.