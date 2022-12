Es war bisher eines der besten Spiele bei der diesjährigen Darts-Weltmeisterschaft. In der zweiten Runde holten beide noch einen soliden 3:0-Sieg, doch das sollte sich am Dienstag-Abend nicht wiederholen. Michael van Gerwen kämpfte in der dritten Runde gegen Mensur Suljovic um das Achtelfinale. Es waren die Rollen klar vergeben. Auf der einen Seite ein dreifacher Weltmeister aus den Niederlanden, auf der anderen der Wiener als klarer Außenseiter, der van Gerwen aber schon besiegt hatte. Doch zu einem Sieg sollte es am Dienstag-Abend nicht reichen.

Suljovic kämpfte um jeden Dart, bot dem Favoriten die Stirn und kam immer wieder ins Spiel zurück. Er zwang MvG zu Fehlern, verkürzte zwischenzeitlich auf 1:2 und danach mit einem 161er-Checkout auf 2:3. Er schaffte es, die Fans auf allerhöchstem Niveau zu begeistern und "Mighty Mike" zur Verzweiflung zu bringen. Er nahm teilweise bewusst, teilweise unbewusst Tempo aus dem Spiel, was dem Holländer wohl so gar nicht hineinpasste. Das Niveau war von beiden Spielern extrem hoch. Der neutrale Fan wünschte sich einen siebten Satz, doch dazu ließ es van Gerwen nicht kommen. Mit dem fünften Match-Dart entschied er die Partie für sich und steht nun nach dem 4:2-Erfolg im Achtelfinale der WM. Suljovic verabschiedete sich ehrenvoll von der WM-Bühne und hat sich einem ganz Großen des Sports geschlagen geben müssen. Van Gerwen würdigte im Anschluss die Leistung seines Kontrahenten: "Das war der beste Mensur Suljovic aller Zeiten."