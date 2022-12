Als Kind ist Olga Mikutina Lieder singend von Haus zu Haus gezogen, um den Nachbarn "Frohe Weihnachten" zu wünschen. Heute stehen viele dieser Häuser wohl nicht mehr. 4500 Gebäude wurden in Charkiw, der Geburtsstadt der Eiskunstläuferin, nach den russischen Artilleriebeschüssen im Frühjahr stark beschädigt oder gänzlich in Schutt und Asche gelegt, sagte Bürgermeister Ihor Terechow der New York Times im Sommer. Und auch, wenn der ganze Oblast Charkiw seit September weitestgehend als befreit gilt, tobt in der Ukraine weiter der Krieg.