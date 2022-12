Sie ist abenteuerlustig, liebt das Extreme, ist experimentierfreudig und eine wissbegierige Frohnatur, die Gefallen dran findet, die unterschiedlichsten Fleckerln dieser Welt zu erkunden. Wie im August, als Bobpilotin Katrin Beierl, ganz auf sich allein gestellt, eine dreieinhalbwöchige Erkundungstour durch Peru in Angriff nahm. Mit schwerwiegenden Folgen, wie sich am elften Tag der Reise herausgestellt hat. „Ich bin zuerst von einer normalen Migräne ausgegangen, da ich auf 3500 Metern war. Nur da es mir schlechter ging, wollte ich so schnell wie möglich heim, was sich als Kraftakt herausgestellt hat.“

Ihr fehlte das gesamte linke Gesichtsfeld. Sie erlebte plötzlich auftretenden Schwindelanfälle und verspürte immense Kopfschmerzen. „Es war überhaupt eine Herausforderung, im Flugzeug die Orientierung zu behalten. Zu dem Zeitpunkt wurde der Schlaganfall noch nicht diagnostiziert, somit war ich damals im Ungewissen“, verriet die zweimalige Europameisterschaftsdritte.

Klassische Risikofaktoren hatte Beierl nicht

„Es war eine harte Reise, bei der ich nur funktioniert habe. Ich war froh, als ich in Österreich gelandet bin.“ Im Wiener AKH wurde Beierl vollständig durchgecheckt, wobei kaum jemand den Gedanken an einen Schlaganfall verschwendet hat. „Danach ist man aber davon ausgegangen, dass der Schlaganfall aus einer Migräneattacke heraus entstanden ist, denn klassische Risikofaktoren hatte ich nicht, außer die Migräne mit den Sehstörungen. Es ist generell schwierig, bei jungen Menschen eine Ursache zu finden“, verdeutlicht die Niederösterreicherin. In einem Covid-Isolationszimmer konnte die Wintersportlerin wieder zur Ruhe kommen und sich erholen.

Als Dämpfer kristallisierte sich zunächst ein Arzt heraus, der sie mit seiner pessimistischen Art resignieren ließ. „Er meinte, was da ist, das bleibt, was extrem hart für mich war. Aber zum Glück haben mir danach andere ein besseres Gespür vermittelt.“

"Es ist noch nicht wie vorher"

Drei Tage nach der Diagnose machte sich ein Gefühl der Erleichterung breit, „dass es kein Gehirntumor war, sondern ein Schlaganfall und mit diesem Befund kann ich leben. Das Gehirn braucht seine Zeit, um zu heilen. Es ist noch nicht wie vorher. Ich muss aufgrund von Migräneattacken oder Schwindelanfällen noch einige Trainings auslassen, aber es ist deutlich besser als im Sommer“, erklärt die 29-jährige Olympia-Teilnehmerin im Zweierbob.

Gewisse Teile ihrer Sehkraft sind nicht mehr vorhanden, wobei ein Großteil mit der Zeit wieder zurückgekehrt ist. „Störend und ziemlich nervig ist, dass beim kompletten unteren Drittel meines linken Sehfelds Tag und Nacht ein Flimmern ist. Das ist so enorm anstrengend. Manchmal laufe ich auch noch wo rein und bemerke dadurch ab und zu nicht, wenn mir Leute die Hand geben. Dieses fehlende Sichtfeld hat mir schon ein paar unangenehme Momente bereitet.“

"Mama und Oma leiden"

Der Machu Picchu blieb der Jus-Studentin verwehrt. „Nachholen? Vielleicht, aber nicht in den nächsten Jahren.“ Am 26. Dezember geht die Reise nämlich nach Island, allerdings nicht auf eigene Faust, sondern mit ihren beiden jüngeren Brüdern. „Mama und Oma leiden, wenn ich mir etwas in den Kopf setze. Ich bin keineswegs waghalsig, aber ich probiere gerne Sachen, wie Bungee-Jumping oder Paragleiten, aus.“

Abgesehen von der Leidenszeit ist sich Beierl der Sache bewusst, dass es andere „viel, viel schlimmer trifft“ und es ganz anders ausgehen hätte können. „Ich dachte, dass sich der Sport erledigt hat, doch ich habe den Kampf angenommen.“ Es bleibt dahingestellt, ob ein Comeback möglich sein wird. „Bobfahren funktioniert, doch ob die Leistung stimmt, ist derzeit schwierig einzuschätzen. Diese Rennserie würde der Körper momentan nicht aushalten.“

Die heurige Saison hat sie endgültig abgehakt, eine mögliche Rückkehr indessen nicht. „Wenn es sportlich aufgehen würde, wäre es eine unglaubliche Geschichte.“