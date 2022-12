10: Tragischer Todesfall an einer Highschool – NHL reagiert

Anfang des Jahres kam es zu einer schrecklichen Nachricht: Der erst 16-jährige Teddy Balkind stieß mit einem Gegenspieler zusammen und zog sich schwere Halsverletzungen zu. Die Operation überlebte er nicht. Die NHL-Gemeinschaft reagierte rührend.

9: Langlauftalent stirbt bei Training

Auch die Nummer neun unserer Liste ist leider eine tragische. Das erst 19-jährige Langlauftalent Hana Mazi Jamnik ist bei einem Trainingsunfall ums Leben gekommen. Die Slowenin kollidierte beim Training in Norwegen mit einem Lastwagen.

8: Manuel Feller gehen Fragen nach Marcel Hirscher "auf den Sack"

Von einem Skistar zum anderen: Manuel Feller patzte in Sölden. Und dann wurde er auch noch zu Ex-Skistar Marcel Hirscher befragt. Das gefiel ihm nicht so richtig.

7: Trauer um Cristiano Ronaldos Sohn

Eines der Zwillinge, mit denen Cristiano Ronaldos Partnerin Georgina Rodriguez schwanger war, überlebte die Geburt nicht. Viele weitere Sportstars trauerten mit dem Superstar und seiner Familie.

6: Bernadette Schild erstmals Mama

Endlich eine schöne Geschichte in unserer Liste der meistgeklickten Stories. Ex-Skifahrerin Bernadette Schild wurde im Sommer erstmals Mama und brachte einen Sohn zur Welt.

5: Betrugsvorwurf an Red Bull in der Formel 1

Im Herbst kriselte es bei Red Bull Racing und Aston Martin. Beide sollen im Vorjahr die Budgetobergrenze der Formel 1 bewusst überschritten haben.

4: Verpflichtende Impfung und die Causa um Novak Djokovic

Für Superstar Novak Djokovic hat das Jahr 2022 kompliziert begonnen. Der Serbe verpasste die Australian Open aufgrund einer fehlenden Coronaimpfung, auch die French Open wackelten.

3: Tod einer Trainerlegende

Im Alter von nur 41 Jahren ist Tennis-Trainerlegende Kristijan Schneider im Frühjahr 2022 verstorben. Das berührte auch viele unserer Leser.

2: Wieder Djokovic und das Impfthema

Fast stündlich kamen Anfang 2022 Meldungen zum Thema Novak Djokovic und Corona an die Öffentlichkeit. Niemand wusste so recht, ob er sich legal oder illegal in Australien aufhalte, um sich auf die Australian Open vorzubereiten. Auch Spanien und Serbien haben Verstöße überprüft ...

1: Martin Hinteregger vor dem Europa-League-Finale

Ein Mann wie Martin Hinteregger polarisiert. Und der Kärntner hat auch für die meisten Klicks im Sportressort gesorgt, und zwar mit seinem Interview vor dem Europa-League-Finale seines Ex-Klubs Frankfurt.