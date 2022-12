Sie schwimmt, als gäbe es für sie nichts Schöneres. Heute ist wieder einer jener Tage, an denen Sarah-Maria Baumegger in ihrem Element ist: Sie zieht ihre Kraulzüge mit Leidenschaft. "Eine halbe Länge so schnell es geht, dann ganz gemütlich", sagt Gernot Poduschka – und seine Trainingsgruppe folgt. Die achtköpfige Truppe trainiert Poduschka einmal pro Woche in der Grazer Auster, sie unterscheidet sich nur in einem kleinen Detail von den meisten gewöhnlichen Schwimmgruppen junger Kinder: Sarah hat eine geistige Beeinträchtigung.

Für die Kinder macht das aber keinen Unterschied. Für den Trainer an und für sich auch nicht – und doch schwärmt Gernot Poduschka nahezu. Er weiß, wie es ist, junge Schwimmerinnen und Schwimmer im Leistungssport zu trainieren. 20 Jahre lang formte er die Wettkampf-Asse von morgen, führte sie behutsam an den Spitzensport heran. Mit der Pandemie ergab sich jedoch ein Tapetenwechsel für ihn: weg vom Leistungssport, rein in den Hobbysport – und in ebenjenem hat er auch Menschen mit Beeinträchtigung unter seiner Obhut. "Sie sind wesentlich dankbarer für das, was man für sie macht", sagt Poduschka, und führt aus: "Auch im Leistungssport ist man dankbar, aber Menschen mit Beeinträchtigung zeigen das ganz anders." Und schließlich ist die Arbeit auch für ihn eine Genugtuung. Sie erfüllt ihn. Denn "für Menschen mit Beeinträchtigung ist es weniger selbstverständlich, was man für sie macht", sagt Poduschka. Das zeigt Sarah-Maria, indem sie sich bei ihrem Trainer bedankt. Und indem sie stets lächelt, wenn sie aus dem Wasser steigt.

Das Training ist nicht nur wertvoll für Sarah-Maria und für ihren Trainer, es ist das auch für die übrigen Kinder. Im Wasser sind alle gleich, Inklusion das Schlagwort. Die jungen Burschen sind flott, schwimmen meist vorneweg – dass auch jemand mit Beeinträchtigung in der Gruppe ist, kümmert sie nicht. "Die anderen Kinder nehmen gar nicht wahr, dass jemand mit Beeinträchtigung in ihrer Gruppe dabei ist. Das ist für mich ein positives Zeichen, wenn das keine Rolle spielt", sagt Poduschka. Die Ziele, die sind bei allen durchaus ähnlich. Sie wollen schneller werden, ihre Technik verbessern, einmal um Medaillen schwimmen. Auch Sarah-Maria. Bei den Jugend-Schwimm-Meisterschaften des Österreichischen Behindertensportverbandes ist ihr das sogar schon gelungen: Dort hat sie Anfang November drei Goldmedaillen gewonnen.

Der Trainingstag ist zu Ende. "Wann trainieren wir wieder?", fragt Sarah-Maria. Eine einfache Frage, aber doch vielschichtig in ihrer Bedeutung. Und ein Beleg: Das Training, die gemeinsame Zeit, all das bedeutet allen viel. Sowohl Sarah-Maria als auch all den Kindern und dem Trainer. "Es ist wahnsinnig schön", sagt Poduschka.