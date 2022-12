Was für ein atemberaubender Auftritt in Schwarz. Da kann Ihnen die Outfitwahl nicht schwergefallen sein, oder?

ANNA GASSER: Ich habe Winteroutfits im Schrank, bei denen ich mir gedacht habe, dass sie perfekt für die Gala wären. Bei der österreichischen ist es dieser Prinzessinnenrock gewesen und in Velden wollte ich einen Samt-Jumpsuit anziehen, der mir leider zu lang war, und so wurde es doch ein Rock. Es gab auch Zeiten, als ich bei Anlässen nichts Ideales zum Anziehen hatte. Und wenn ich unter dem Jahr was Cooles entdecke, dann wird es mitgenommen.