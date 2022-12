Darts-Weltmeister Peter Wright hat seinen Auftritt als Grinch wiederholt und in spektakulärem Outfit den ersten Sieg bei der WM in London eingefahren. Der 52 Jahre alte Schotte besiegte am Donnerstagabend im Alexandra Palace den Nordiren Mickey Mansell mit 3:0. Wie schon vor zwei Jahren entschied sich der extravagante Wright für das besondere Outfit des Weihnachtsdiebes mit grünen Haaren und grünen Händen, das er bereits bei der WM 2021 gezeigt hatte.

Bei seinem ersten Auftritt in London setzt Wright gerne auf auffällige Outfits. "Snakebite", wie Wright genannt wird, gilt beim wichtigsten Turnier der Welt als einer der Favoriten und könnte dem Waliser Gerwyn Price den Status als Nummer eins abnehmen. Bei der WM sind auch die Österreicher Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez im Einsatz.