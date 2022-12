In den letzten Monaten haben Sie einiges in Ihrem Umfeld geändert. Ist jetzt alles so, wie Sie es sich vorstellen?

MATTHIAS SCHWAB: Es könnte immer besser sein, aber es ist ein gutes Upgrade zum ersten Jahr auf der PGA Tour. Da hat es zwar Trainingsbedingungen gegeben, aber das Set-up war nicht gut, es mangelte auch an der Betreuung vor Ort. Nun habe ich mir ein Haus in Jacksonville gemietet, das liegt nur 15 Minuten von TPC Sawgrass entfernt, wo ich optimale Bedingungen vorfinde.