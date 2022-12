In Kärnten gab es in den letzten 20 Jahren immer wieder große Talente, die versuchten, im Golf-Profisport Fuß zu fassen. Dabei konnten Florian Prägant, Christoph Körbler, Florian Pogatschnigg oder Peter Lepitschnik zwischendurch Achtungserfolge feiern, aber so richtig durchstarten konnte niemand. Das Quartett hat die Spielerkarriere beendet, sie arbeiten jetzt erfolgreich als Headpros in der Schweiz und in Österreich.