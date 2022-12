Im Sommer heuerte Anna Bajde beim französischen Champion Volero Le Cannet an. In der Mannschaft fühlt sie sich pudelwohl, obwohl das Training ziemlich hart ist. „Es ist nicht vergleichbar mit Österreich, wir hatten in den letzten Monaten so gut wie keinen freien Tag. Entweder trainieren wir, oder wir spielen“, sagt die Zuspielerin. Im Team wimmelt es nur von Spitzenspielerinnen, geben vor allem die Russinnen den Ton an. „Ich bin nach Frankreich gegangen, um mein französisch zu verbessern. Jetzt lerne ich mehr russisch und da nur die schlechten Wörter“, erzählt die Zuspielerin. „Durch den Krieg wollen viele Sportler aus dem Land raus, daher sind viele Russinnen bei uns in der Liga“, erklärt die 28-Jährige.

Kürzlich gab sie ihr Debüt in der Champions League, trafen die Französinnen auf CSM Volei Alba-Blaj aus Rumänien. Nach einem Krimi konnte sich Le Cannet mit 3:2 durchsetzen, kurz vor Weihnachten geht es gegen das ukrainische Team von SC Prometey. Die Ukrainerinnen spielen in der tschechischen Liga mit, das Match findet auch bei unserem Nachbarn statt. Die vierte Mannschaft in der Gruppe ist Vero Volley Milano. In der Meisterschaft liegt der Titelverteidiger nach elf Runden auf Rang drei, hat das Team auf Tabellenführer Nantes aber nur vier Punkte Rückstand. „Das Niveau ist wirklich gut in der Liga, ist man in jedem Match gefordert“, sagt die oftmalige österreichische Nationalteamspielerin, die aber schon länger nichts von den Verantwortlichen des Nationalteams gehört hat.

Abseits der Halle bleibt für Bajde aufgrund der großen Intensität nur wenig Zeit, um die Cote d’Azur zu erkunden. „Viel habe ich bisher noch nicht gesehen, aber es ist recht angenehm hier, es lässt sich ganz gut leben“, erzählt Bajde, die sich eine Wohnung mit ihrer brasilianischen Teamkollegin in Cannes teilt.