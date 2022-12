Die 955 Meter lange Heimbahn des Rodelclubs RC Mondi Frantschach, die seit 1986 besteht, ist aufgrund der widrigen Schneeverhältnisse im Moment zwar noch nicht in Betrieb, doch die Verantwortlichen stehen längst in den Startlöchern. Christoph Knauder, ehemaliger Naturbahnrodler, Vorstandsmitglied des Vereins und Sportwart des Kärntner Rodelverbandes, hegt seine Ambitionen dahingehend, dass der Naturbahnrodelsport nicht in Vergessenheit gerät. "Wir hoffen demnächst auf Schneefall, dass wir die Bahn präparieren können, damit wir sie der Masse zugänglich machen können. Und da sind wir eben auf Naturschnee angewiesen."