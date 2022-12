Sie war nicht die Optimalste. Gemeint ist die Vorbereitung auf die Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Australien. Kärntens Schwimm-Ass Heiko Gigler musste sich Mitte Oktober einer Halsoperation unterziehen. Ein Abszess sowie eine Entzündung unter dem Halsmuskel machten dem 26-Jährigen zu schaffen.

„Der Speed und die Spritzigkeit sind noch nicht ganz so da, aber es wird von Woche zu Woche besser. Die Trainingszeiten sind gut, doch auf meinem damaligen Leistungsniveau von Rom bin ich sicherlich nicht. Die Schmerztherapie war einfach sehr langwierig, sodass der Körper noch nicht auf dem Toplevel ist“, verdeutlicht der SV-Spittal-Athlet. Leichte Nervosität macht sich breit, da am Montag noch ein Coronatest bevorsteht. „Wenn alles glattläuft, hebt der Flieger nach Melbourne am Dienstag ab. Ich wollte schon immer einmal in Down Under schwimmen.“

"Die vier Hundertstel schmerzen immer noch"

Der Wettkampf findet allerdings nicht wie geplant in einer Halle, sondern Outdoor statt. Gigler startet über die 50 und 100 Meter Freistil sowie 100 Lagen. „Ins Semi möchte ich unbedingt rein, Finale wäre richtig cool. Es wird aber schwierig sein, an Abu Dhabi anzuknüpfen, als ich in der Form meines Lebens war. Vielleicht habe ich mehr Glück, denn die vier Hundertstel in Abu Dhabi schmerzen immer noch“, offenbart der Heeressportler.

Seine Devise klingt einleuchtend: „Nicht verkrampfen und versuchen, ein ideales Wassergefühl zu bekommen.“ Der Roadtrip inklusive Surfabenteuer folgt bei einer anderen Gelegenheit.