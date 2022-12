Wolfgang Kindl: "Das brutal harte Krafttraining hat über die Jahre nicht gutgetan"

Der "Schufter". Rodel-Ass Wolfgang Kindl, zweifacher Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele in Peking, will zum Rodelstart am Wochenende in Innsbruck wieder die "Muckis" spielen lassen. Sein Ehrgeiz ist ungebrochen.