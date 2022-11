So tickt der Boardercrosser

Olympiasieger Alessandro Hämmerle brach wohl so manch chinesisches Frauenherz

Snowboardcross-Olympiasieger Alessandro Hämmerle startet am Wochenende in die neue Saison. Wie der 29-Jährige tickt, warum ein "Entführungsversuch" aus der Schweiz scheiterte und was ihn aus der Fassung bringt.