Im Vorjahr galt Linz als Prügelknabe und wurde auch heuer anfangs belächelt. Nur wenige haben damit gerechnet, dass die Black Wings im vorderen Tabellendrittel dabei sind. Ihr Verdienst?

Mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, wie andere uns sehen. Ich glaube, dass in Linz mittlerweile wieder ein Umfeld geschaffen werden konnte. Dieses lässt uns erfolgreich sein, wie früher einmal. Wir arbeiten hart und unsere Spieler verkörpern das bei ihren Auftritten. Mit so einer Spielweise, wenn alle auf der "same page" sind, können wir konkurrenzfähig sein.