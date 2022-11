Michael Raffl kam, sah und verletzte sich. Der Anfang des Ex-NHL-Stürmers in der Schweiz ist ein mehr als bitterer. Beim HC Lausanne verletzte er sich gleich zu Saisonbeginn, riss sich das Syndesmoseband. Erst am 16. November feierte Raffl dann sein Comeback im Duell mit Österreicher-Klub Lugano. Lausanne verlor gegen Bernd Wolf, Raphael Herburger und Co. zwar mit 2:3, Raffl feierte aber seinen ersten Scorerpunkt mit einem Assist.

Danach schien der als Center und Flügel flexibel einsetzbare Offensivmann wieder nicht mehr am Kaderblatt der Schweizer auf. Nun herrscht Klarheit: Raffl laboriert an einer Unterkörperverletzung. Wiederum soll Raffl, dessen Team in der NLA nur Vorletzter ist, wieder einige Wochen fehlen.