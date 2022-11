Die Geschwister Ana und Leonardo Kahlhammer sind mit dem Eishockeysport seit ihrer Kindheit verbunden. Bei den Pirates Velden startete das Duo mit dem Eishockeysport, der KAC war für beide eine Zwischenstation. Ana zog es danach nach Finnland, Leonardo nach Schweden. Nun sind die Kahlhammers in den Vereinigten Staaten, aber räumlich getrennt. Ana spielt nun für die Maryville University, die in St. Louis beheimatet ist. Leonardo stürmt für die Florida Eels in der USPHL, die in Fort Myers ihre Heimstätte haben.