Jasmin Ouschan belegte beim World-Ranking-Event "Medalla Light Puerto Rico Women's Open 2022" im Rahmen der "Predator US Pro Billiard Series" Bronze. Die Nummer zwei der Weltrangliste stürmte in einem hochkarätigen Starterfeld bis in Halbfinale, scheiterte jedoch letztlich knapp an der Filipina Chezka Centeno mit 4:3, 2:4 und 2:3 im Shootout. "Mit dem dritten Platz verabschiede ich mich versöhnlich vom Turnier. Wenn ich aber daran denke, was möglich gewesen wäre, überwiegt zurzeit noch etwas die Enttäuschung", so die Kärntnerin, die das Turnier als beste Nicht-Asiatin beendete, nach der Niederlage.