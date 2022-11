Als am Sonntag die elfte Grazer Icechallenge in der Merkur-Eishalle mit dem spektakulären Schaulaufen der Sieger bei der Icegala beschlossen wurde, ließ sich das Trixi Schuba nicht entgehen. Graz ist schließlich so etwas wie ihr zweites Zuhause, seit über 20 Jahren bezieht sie im Parkhotel „ihr“ Zimmer. Anfang der 70er-Jahre pendelte die ehemalige Eiskunstläuferin jedes Wochenende zum Konditionstraining per Zug von Wien nach Graz. „Mein Trainer hat mich damals auf der Laufbahn geschunden, er ist derweilen einkaufen gegangen“, erinnert sich Schuba. „Jahre später hat er mir gesagt: ,Wenn ich nicht gewusst hätte, dass du das durchziehst, wäre ich nicht einkaufen gegangen.‘ Und so war es auch.“