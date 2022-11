Wie eine Wachsfigur steht die junge Norwegerin auf dem Eis, jeder Muskel in Erwartung der nächsten rund zwei Minuten. Die Musik setzt an - und die Eiskunstläuferin aus. "Das ist die Musik meiner Kür", erklärt sie den Juroren. Eva Sonnleitner springt auf und eilt zur Hilfe, kurz später ist alles geklärt. "Sie hat die Musik in den falschen Ordner geladen", sagt die OK-Chefin der Icechallenge, die noch bis Ende dieser Woche im Grazer Merkur-Eisstadion über die Bühne geht, mit einem Lächeln, während die Skandinavierin ihr Kurzprogramm zum richtigen Lied aufs Eis zaubert.