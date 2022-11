Zum bereits 11. Mal findet dieser Tage die Icechallenge in Graz statt. Wie wichtig ist dieses Event für den Eiskunstlauf-Sport in Österreich?

CHRISTIANE MÖRTH: Die Icechallenge ist eine Institution. Wir sind sehr froh, dass es in Österreich regelmäßig diese Veranstaltungen gibt, weil sie das Ansehen von Österreich in der Welt des Eiskunstlaufs erhöht und auch sehr gut für unsere Sportler ist, weil sie sich auf eigenem Eis mit Spitzenathleten messen können.