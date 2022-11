Nicht nur das Senioren-Nationalteam nützt das International Break um Spielpraxis zu sammeln (Deutschland Cup), auch die U18- und U20-Auswahl des ÖEHV sind am Wochenende im Einsatz. Das U20-Team misst sich, erstmals unter Neo-Coach Kirk Furey, beim St. Pölten Cup gegen Lettland, Dänemark und Ungarn. Der 25-Mann-Kader will sich bei dem Turnier für die im Dezember anstehende Weltmeisterschaft in Kanada empfehlen. „Ich freue mich auf das erste Teamcamp. Ziel ist, dass wir uns kennenlernen, rasch einspielen und die Jungs unsere Philosophie und taktischen Vorgaben umsetzen. So wollen wir unsere ganz eigene Identität schaffen und bereits die ersten Schritte Richtung WM im Dezember machen“, erklärt Furey.



Die U18 befindet sich zurzeit in Ferlach, wo zwei Eiseinheiten pro Tag absolviert werden und von Donnerstag bis Samstag Spiele gegen Italien, Slowenien und Ungarn anstehen. „Das Camp dient dazu, die Spieler an eine hohe Intensität und Tempo heranzuführen. Wir haben bei der Nominierung des Kaders auf einige Spieler verzichtet, wollen dafür andere ausprobieren“, berichtet Headcoach Philipp Pinter, der mit seinem Team bei der B-WM im Februar in Bled erneut auf Italien und Slowenien treffen wird.



Bereits Ende Oktober bereitete sich das Para-Nationalteam bei einem Kurzcamp in Zeltweg auf die WM in Bangkok (THA) vor. Die Auswahl trifft von 6. bis 11. Dezember auf Thailand, Kasachstan, Armenien, Frankreich und Großbritannien. Ziel der Mannschaft von Neo-Trainer Lukas Herrnegger bei der C-WM ist ganz klar der Aufstieg: „Wir haben mit dem Camp einen Neustart eingeleitet, wollen in Zukunft regelmäßig zusammenkommen und schon bei der WM einen ersten Schritt nach vorne machen.