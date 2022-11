Der AFC Wrexham aus Wales gehört ihm bereits, jetzt will Ryan Reynolds nachlegen. Der Schauspieler hat in der Tonight Show von Jimmy Fallon verkündet, die Ottawa Senators kaufen zu wollen. Das NHL-Team soll allerings mehr als eine halbe Milliarde Euro wert sein, was die Sache erschwert. "Ich versuche es, aber es ist sehr teuer. Ich brauche einen Partner mit ganz tiefen Taschen", sagt der Kanadier aus Vancouver, der aber selbst immer wieder viel Zeit in Ottawa verbracht hat. Es werde wohl einen Sugar-Daddy dazu brauchen. Die Ottawa Sentors zu kaufen sei deutlich schwerer, als sich einen US-Senator zu kaufen, "den sich jeder leisten kann", scherzte der 46-Jährige. Die Übernahmeabsichten seien allerdings kein Scherz.