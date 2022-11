Eine Woche, wie man sie im Sport nicht oft erlebt, hat Aich/Dob mit Bravour hinter sich gebracht. Kärntens Volleyball-Asse mussten in der Mevza-Liga zuerst noch eine knappe 2:3-Niederlage bei Kamnik einstecken, zeigten sich nach einigen Rückschlägen in der Liga und dem Europacup deutlich verbessert. Danach begann das Werkl zu laufen. 3:0 gegen Kastela (CRO), 3:0 gegen Myjava (SVK), 3:1 in der Bundesliga gegen Meister Union Waldviertel und ein eher lockeres 3:0 bei Zweitligist HIB Graz im Cup ließen die Kärntner folgen. "Sportlich muss man von den Ergebnissen her richtig zufrieden sein. Es klingt jetzt vielleicht blöd, aber spielerisch sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen, haben noch einen weiten Weg vor uns", sagt Sportchef Martin Micheu.