In der DEL2 wurde das Spiel am Sonntag zwischen den Selber Wölfen und den Ravensburg Towersters im letzten Drittel zur Nebensache. Beim Zwischenstand von 0:7 brach in der 42. Minute plötzlich Hektik aus, einige Selber Spieler ruften und winkten die Sanitäter auf das Eis. Max Gimmel hatte einen Puck geblockt – einige Zuschauer vermuten im Lungenbereich – und war auf dem Weg vom Eis zur Bank zusammengebrochen und hat Blut gespuckt. Die Sanitäter im Stadion und später die Notärzte im Rettungswagen rangen minutenlang um das Leben des jungen Verteidigers.