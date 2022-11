Schmerzen bestimmten jahrelang und fortdauernd ihren Alltag. Es war ein leidiger, belastender und kraftraubender Zustand, der Auswirkungen auf ihre Psyche hatte, wie Skeleton-Ass Janine Flock in aller Offenheit verriet: „Ich musste viel Aufwand betreiben, um halbwegs schmerzfrei in den Tag zu starten. Manche Alltagsbewegungen waren diesen Sommer unmöglich. Das hat an mir gezehrt. Wenn du nicht weißt, wie du sitzen sollst, bist du irgendwann völlig leer.“ Aufgrund einer Trainingsumstellung konnte sie im ersten Augenblick keine Rückschlüsse ziehen, ob die Probleme hinsichtlich der neuen Trainingsreize aufgetreten sind oder eben nicht.

Die Tirolerin gesteht aufrichtig, dass sie sich häufig zurückgezogen hat, da sie die Lust auf alles verloren hatte. „Man will niemanden sehen. Klar versucht man, positiv und optimistisch zu bleiben, doch wenn ich ehrlich bin, wollte ich mich nur verkriechen. Ich bin eine Frohnatur, doch in solchen Momenten wirst du grantig und willst Ruhe.“ Abrupte Launenwechsel inklusive.

"Es war für den Körper keine Dauerlösung"

Flock gibt diesbezüglich zu bedenken, dass Profiathleten in Einzelsportarten „schon unsozialer sind, aber das wird durch solche unangenehmen Phasen mehr verstärkt. Manche Reaktionen können wahrscheinlich viele nicht verstehen, wenn sie sie nicht selbst durchgemacht haben.“ Die zweifache Gesamtweltcupsiegerin bewundert Menschen, die mit chronischen Erkrankungen ihren Alltag bewältigen.

Konservative Behandlungen, „die ich zur Genüge durchgemacht habe“, brachten am Ende nicht den erhofften Erfolg. „Diese ständigen Schmerzen zu handeln und diesen Grad im Leistungssport zu gehen, war für den Körper keine Dauerlösung.“ Dementsprechend hat sich die 33-Jährige aus Rum am 8. September einer Bandscheibenoperation unterzogen – ein Eingriff, der für sie letzten Endes unumgänglich war.

"War unglaublich, Schmerzfreiheit zu empfinden"

„Der Vorfall war ziemlich stark und im Nachhinein gesehen war diese OP die richtige Entscheidung. Der Nerv ist wieder frei.“ Die Fortschritte nach der OP ließen nicht lange auf sich warten, sodass sie sich vor lauter Euphorie selbst bremsen musste. „Es war unglaublich, wieder Schmerzfreiheit zu empfinden.“ Beim aktuellen Rehabilitationstraining greift Flock auf eine virtuelle Brille, die auf einen neuroathletischen Hintergrundgedanken ausgelegt ist, zurück.

„Es werden gezielte Übungen programmiert und ein großer Vorteil ist, dass ich die Umgebung um mich herum komplett ausblenden kann. Auch der Schwierigkeitsgrad kann sofort geändert werden. Es ermöglicht mir über das Gehirn, dass ich noch mehr Stabilität erhalte und meine Bewegungsabläufe geschmeidiger werden. Es ist ein Tool, das man auch als Spiel aufziehen kann“, erklärt die dreifache WM-Medaillengewinnerin.

"Ich kann mich frei bewegen, das tut sehr gut"

Zusätzliches Kraft-/Rumpf-/Rücken- sowie Lauftraining sorgt für die nötige Abwechslung. „Wir bauen alles Schritt für Schritt auf. Wir sind auf Schiene“, versichert Flock. Ungeachtet dessen offenbart die Paradeathletin, „dass es sich nicht fein anfühlt, wenn alle anderen Sportler seit Wochen im Eiskanal sind und ich mich gedulden muss.“ Dass sie bei gewissen Belastungen oder bei Föhn Schmerzen verspürt, sei normal. „Es ist ein Prozess, der seine Zeit braucht. Ich kann mich frei bewegen, das tut sehr gut.“

Getrennte Wege geht Flock aus sportlicher Sicht mit ihrem Langzeitfreund und Ex-Skeletonpiloten Matthias Guggenberger, der als Trainer der Briten fungiert. Und privat? „Es hat ein wenig gekriselt. Für uns beide war es bei Olympia nicht leicht. Generell ist diese Konstellation Sport und Privat extrem herausfordernd. Und so kristallisiert sich Druck auf beiden Seiten heraus. Wir haben Abstand gebraucht, damit jeder alles verdauen und sich neu ordnen kann“, erzählt Flock. Trotz der schwierigen Zeit ist das Paar gemeinsam gewachsen. „Wir haben einige Dinge geändert und schauen, was auf uns zukommt.“

Beim Weltcupauftakt am 24. November in Kanada ist die Heerssportlerin noch zum Zusehen verdammt, doch „inzwischen fühle ich mich bereit, mich demnächst wieder auf den Schlitten zu legen. Ich habe vor, im Jänner in den Weltcup einzusteigen.“ Ihr Herz schlägt eben für den Skeletonsport.