Vier Anläufe brauchte es in dieser Europacup-Saison für die Swans Gmunden, bis es mit dem ersten Sieg in der Gruppenphase klappte. Auswärts bei den Giants Antwerpen gewannen die Swans eine hauchdünne Partie mit 90:87. Mit dabei war auch der Kärntner Center Daniel Köppel. Der 22-jährige 2,10-Meter-Hüne, der weiterhin einen schweren Stand hinter den Stammspielern hat, kam über 4:01 Minuten zum Einsatz und verwertete dabei seinen einzigen Wurf, steuerte also zwei Zähler bei.