Insgesamt war Aich/Dob vor Saisonstart für nicht weniger als vier Bewerbe spielberechtigt. Begonnen hat die Spielzeit in der Champions-League-Qualifikation, nach dem Ausscheiden ging es im CEV-Cup weiter. Dort ist man gegen Kamnik rausgeflogen. Doch die Slowenen sind bereits der nächste Gegner im nächsten Bewerb. In der Mitteleuropa-Liga (MEVZA) tragen sie das erste von mehreren Turnieren aus. "Immerhin brauchen wir uns nicht groß akklimatisieren", meint Sportchef Martin Micheu und fügt an: "Es ist schon ein hartes Programm, ich glaube keine Mannschaft der Welt schafft so eine Woche, wir wahrscheinlich auch nicht in allen Partien, aber schauen wir einmal. Wir werden jedenfalls den ganzen Kader zum Einsatz bringen." Heute (17.30 Uhr) geht es gegen Kamnik, morgen gegen den kroatischen Vizemeister Kastela und am Donnerstag gegen Myjava (SVK). "Alles Topteams", stellt Micheu klar.