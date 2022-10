Die Landeshauptstadt Klagenfurt steht von heute bis Sonntag ganz in Zeichen des Fechtsports. Hunderte Athleten in den Altersklassen U17 und U23 werden sich mit dem Degen duellieren. Ausrichtender Verein ist Fechtsektion des KAC, die von Präsidentin Andrea Biro-Unzeitig und Karl Robatsch angeführt wird. In der Messehalle 1 laufen die Vorbereitung seit zwei Wochen auf Hochtouren, da ist das Technikteam um die Cheforganisatoren Otto Gastl und Marcello Valente federführend. „Es ist in dieser Phase enorm viel Arbeit, so sind zum Beispiel 34 Bahnen für die vielen Kämpfe aufgebaut“, berichtet Robatsch, der hilft, wo er gebraucht wird.