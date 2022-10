Schon der vorletzte Grand Prix der WM-Saison 2022 in Malysia (Sonntag ab 9.00 Uhr im Liveticker) könnte in der MotoGP die Entscheidung bringen. Für die WM-Favoriten lief es im Qualifying überhaupt nicht nach Wunsch. Pecco Bagnaia (ITA) stürzte, startet am Sonntag nur vom neunten Platz, knapp dahinter Aleix Espargaro (ESP). Und Fabio Quartararo (FRA) kam nicht über Rang zwölf hinaus. Dafür holte sich Jorge Martin (Pramac Ducati) einmal mehr die Pole-Position mit einem All-Time-Rekord von 1:57,790.

Bis zum Rennen in Australien konnte Fabio Quartararo die Führung in der WM behaupten. Im Grunde ein Wunder, denn das halbe Fahrerlager hat sich gefragt, wie das mit der deutlich unterlegenen Yamaha möglich ist. Aber allein der Unterschied zwischen Quartararo und seinem Teamkollegen Franco Morbidelli (WM-Rang 19) machte es deutlich.

Seit Phillip Island ist der Franzose dennoch die Führung los. Mit dem dritten Rang übernahm Pecco Bagnaia Platz eins. Und der Italiener ist drauf und dran, Geschichte zu schreiben. Als erster Italiener mit einem italienischen Motorrad seit Giacomo Agostini mit der MV Augusta 1972 den WM-Titel in der Königsklasse zu holen. Agostini wurde zwar 1975 noch einmal Champion, fuhr da aber eine Yamaha. Und auch Valentino Rossi wurde nur mit einem japanischen Bike Weltmeister. Für Ducati wäre es der erste Titel seit Casey Stoner 2007.

Ein Wörtchen mitreden könnte auch noch Aleix Espargaro. Aber dazu braucht der Aprilia-Pilot schon noch einen Sieg. Dass er den Sack zumachen kann, weiß natürlich Bagnaia. Er weiß aber auch, dass der Vorsprung (14 Punkte) zwar recht bequem, aber keineswegs sicher ist. Auch wenn Fabio Quartararo am Samstag im vierten freien Training zu Sturz gekommen ist, sich leicht an der linken Hand verletzt hat. Auch eine Umfrage der MotoGP glauben 51 Prozent, dass am Sonntag noch keine Entscheidung in der WM fallen wird.

Aber auch Bagnaia war schon am Freitag in Sepang zu Sturz gekommen. Weltmeister wird der Schützling von Valentino Rossi...

... wenn er gewinnt und Quartararo nur Vierter wird, Aleix Espargaro Zweiter oder schlechter platziert ist.

... wenn er Zweiter wird und Quartararo maximal Siebenter, Espargaro Dritter.

... wenn er Dritter wird, darf Quarataro bestenfalls Elfter und Espargaro Vierter werden.

... wenn er Vierter wird, muss Quarataro nur auf Rang 14, Espargaro Fünfter werden.